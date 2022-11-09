無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦再被指控涉嫌竊占國有地蓋違建，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘9日痛斥，鍾東錦未爆彈一一引爆，負面新聞一再躍上全國版面，嚴重傷害苗栗形象，苗栗不需要前科累累的縣長。

謝福弘表示，鍾東錦除了隱䁥他的前科，現在無論是財產的申報還是砂石業的投資，隱䁥和違法的事跡一一現形，這些負面踢爆一次又一次躍上新聞版面讓全台灣都清楚看見，也嚴重傷害苗栗的形象。

謝福弘說，縣政府也在清查獅潭的縣有地，是否也遭鍾東錦違法竊占，也讓縣政府1個頭2個大，未來如果讓經常有違法爭議的人領導苗栗一定會害到更多公務員，可能被追究怠忽職守，或承受更多莫名的刑責為別人揹黑鍋。

謝福弘強調，公務員都有為家鄉服務的熱血和熱心，但絕對不能為別人違法的行跡背黑鍋，現在違法事跡一爆再爆，會有多少公務員粉身碎骨，又會讓多少苗栗人為了家鄉一直被爆出負面新聞感到難堪。

他說，日前立委卓蘭會勘對苗栗的基層公務員已經震撼很大，公務員一再傳訊息給競選團隊，他也能理解公務員們身在公門有服從長官決定的壓力，但是如果連領導人都有一大堆違法爭議，未來縣長違法怎麼辦？難道要公務員每次在立委和中央查辦時都當代罪羔羊嗎？他也再次對公務員喊話，投票選出清清白白的縣長。