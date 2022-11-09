百富資本控股負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，遭檢舉涉嫌自2016年起未經主管機關許可於國內從事銷售兩檔澳洲基金，吸金多達30億元，檢調今年5月搜索3處，約談儲男父子及幹部共4人，訊後諭令儲開軒300萬元、儲國衡200萬元交保後，台北地檢署今天繼續指揮調查局台北市調查處針對分工及吸金金額等疑點，再次約談儲開軒等8人說明。

檢調查，自稱有博士學位的儲男，與父親等人自2016年5月起，在台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達6.5％到12％。

儲男等人藉此6年來吸金多達30億元，儲男也四處炫富，在臉書上高調秀出瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款的形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。

檢調今年5月曾搜索負責人儲開軒及父親儲國衡、旗下幹部共4人到案。北檢認為儲氏父子說詞避重就輕，訊後依違反《證券投資信託及顧問法》等罪諭令儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境。

檢調為釐清該集團分工及吸金金額等疑點，今天再次約談儲開軒等8人說明。