台北市是全台住宅老化最嚴重的地方，無黨籍台北市長候選人黃珊珊接續台北市政府公辦都更2.0專案，提出「公辦都更3.3計畫」，主軸分為3大面向，包括強化溝通與簡化流程、規畫中繼住宅協助安置、重視建築設計與功能。她自信指出，相信台北市公辦都更案能成為全國表率，期待看見新居落成時居民的歡喜笑顏。

黃珊珊指出，去年北市府正式啟動公辦都更2.0專案，公辦都更工作坊也已進駐，但因住宅產權複雜，協調前光要聯絡到所有人本身就是非常困難的任務。而現在，都更進度已經超過8成，距離開始都更那一天，相信已經不遠了，而​推動公辦都更的主要關鍵，在於政府主導角色及民眾參與信心，因此她提出3.3計畫加速相關作業。

首先，黃珊珊指出，政府應主動協助溝通及說服不同意戶，且簡化行政流程及加速都更審議，藉此建立民眾信心進而提出都更申請，過去信維市場和水源二、三期住戶都是如此，未來將以同樣態度，全力衝刺拉高同意戶比例，讓更多都更案能繼續開展下去。

而規畫中繼住宅協助安置，黃珊珊指出，老舊社區住戶之所以不願都更，主因是擔憂都更期間的安置問題，為彌平住戶不安與不確定感，未來將首重中繼住宅規畫，並由市府主動向住戶提出說明並協助安置，建立可靠且保障的機制，才能提高住戶同意參與的意願。

黃珊珊提及，針對新設建築的設計與功能，必須符合「公益」、「公安」及「公開」的三公規範，未來的公辦都更案須以提供公益使用的社福設施為評估原則，在都市更新分回房地的一定比例內優先提供如社會住宅、長照中心、幼托機構等社福設施，以實現「都更紅利，全民共享」理念。

此外，面對極端氣候的挑戰，未來都更規畫將著重公共安全方面的消防、耐震及疏散避難等防災功能，以防災型都更的概念，達到建立韌性城市的目標，確保住戶民眾的生命財產安全；同時為消除住戶對於都更利益分配黑箱作業的既定印象，未來辦理都更的一切流程與所有資料，必將公開透明，避免爭議、提升政府公信力。