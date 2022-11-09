林子安將發行演奏專輯《滾石40「滾石有琴人，40首致經典」》。(滾石唱片提供)

林子安將發行演奏專輯《滾石40「滾石有琴人，40首致經典」》。(滾石唱片提供)

滾石唱片2022年最強壓軸新人林子安，將於近日發行個人首張演奏專輯《滾石40「滾石有琴人，40首致經典」》，他靠著一把小提琴征服樂壇老、中、青三代超過20組天王天后金曲， 從齊豫〈橄欖樹〉、羅大佑〈鹿港小鎮〉、陳昇〈把悲傷留給自己〉、周華健〈刀劍如夢〉、伍佰〈浪人情歌〉、五月天〈人生海海〉，到張震嶽〈自由〉、梁靜茹〈寧夏〉、劉若英〈為愛痴狂〉以及八三夭、瘦子E.SO、孫盛希等人的歌都難不倒他，宛如「小提琴魔法師」。

在YouTube界有「最帥小提琴王子」封號的林子安，出身於音樂世家，他從7歲開始習琴，是台北國立藝術大學音樂系畢業的高材生，更師出「台灣小提琴大師」蘇顯達。年僅29歲的林子安，目前不僅是人氣YouTuber，過去更曾是天后阿妹、江蕙演唱會欽點的男子弦樂團「無解樂團」的一員，合作過的藝人包括張清芳、陳奕迅、蘇打綠、A-LIN等。他以「無解樂團」成員身分跟著八三夭到大陸巡迴時獨自一人SOLO開場，用高超琴藝征服萬人觀眾，他坦言萬人前獨自SOLO難掩緊張，「在上台前手不自覺會發抖，不過上台後音樂一下發現很享受大舞台上表演的感覺，投入後發現就沒這麼難了！」

林子安畢業退伍後樂團解散，興起當街頭藝人的想法，想藉此磨練個人表演功力及臨場反應，坦言當初因為學長投入街頭表演後收入不錯，讓剛退伍想多賺錢的林子安沒多想就跑去考證，結果他憑著傻勁初闖街頭踢到鐵板，除了面對來往陌生人冷漠相對，且收入並不如預期，他透露剛開始的半年每個月收入不到3000元，還曾經窮到戶頭只剩下200塊，他苦笑說：「我記得當時一天吃一餐，快半年時間都是吃老本過活。」

他更加努力去充實自己的表演魅力，更在造型及節目內容設計上下苦功，從周末五六日三天改為天天到街頭表演，靠著苦幹實幹終於打開知名度，他透露：「大概努力了7、8個月後，收入漸漸破萬，後來更平均每個月有5、6萬的收入。」後來他轉戰YouTube界闖出一片天，不到30歲年紀輕輕的他就擁有寫小提琴音樂家、街頭藝人、YouTuber等多元斜槓身分。

林子安被滾石唱片相中簽下後，即將闖樂壇以小提琴征服滾石40的40首經典金曲，被問到這40首歌中有沒有哪一首是他的「大魔王」？他笑說：「應該是楊乃文的〈靜止〉，我記得當時編曲的老師把曲寫得很難又充滿炫技感，讓我連拉6個多小時不間斷，拉到手都快抽筋了！」