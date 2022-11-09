一名男子小玉（化名）為了和網友交換伴侶發生性行為，竟趁女友躺在飯店榻榻米上休息時，偷拍女友全裸及下體特寫照，並傳給網友「驗貨」，女友發現後憤而報警提告。法官依犯散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判處小玉有期徒刑3月，他不服提起上訴，高院改判其拘役50日，可易科罰金。

據判決書指出，小玉為邀約某特定網友與其交換伴侶發生性行為，竟未得女友同意，在前年10月某日，趁女友因精神倦怠躺臥在飯店房間塌塌米上，持手機俯身於女友腿間，拍攝其自下巴以下之全裸及下體等身體隱私部位照片。拍照後，女友雖覺察有異，但小玉僅敷衍告稱拍照留念而已。女友在同日下午趁小玉睡覺之際，查看他的通訊紀錄，發覺小玉竟將照片傳送給某特定網友觀看，氣得報警提告。

小玉辯稱，在與女友去旅館前一個星期，曾詢問過她可否接受交換伴侶，她說要看對方的照片，也口頭同意給他拍照；本次拍照時他雖沒有徵得女友同意，但拍照當下女友也沒有拒絕，所以才認為女友並沒有反對的意思，默認同意他拍照，況照片也無法辨別出是何人。

法官認為小玉縱曾空泛詢問女友拍照一事，然雙方就拍照之地點、內容並無合意，無從推認女方已有同意被拍，且小玉自陳其傳送照片前未再詢問過女友，亦可證其是在未得女友同意之情形下散布照片，故依犯散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判處小玉有期徒刑3月，可易科罰金。

小玉不服提起上訴，高院認為他僅將照片傳送予特定1位網友，並不構成「散布」，依犯竊錄他人身體隱私部位罪，改判拘役50日，可易科罰金。