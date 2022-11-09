中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求，由於機場為集會遊行禁制區，轄區大園分局派員在現場舉牌。（陳麒全攝）

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不便等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求，桃機公司則發布新聞稿表示，規劃方式目前仍在研議中。

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求。（陳麒全攝）

桃園國際機場第三航廈預計於2026年完工，在使用分配上規劃一個航空聯盟一個航廈的方式，讓各航空公司進駐。因傳出可能改變規劃方向，變成以航線分配為原則，讓華航、長榮和星宇三家國籍航空公司都能進駐。

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求。（陳麒全攝）

華航企業工會因不滿桃機政策轉彎，到桃園機場第二航廈表達訴求，理事黃慧甄表示，第三航廈使用權若以航線分配，將使航空公司不同航線分配在不同航廈，可能導致轉機旅客增加時間成本、增加走錯航廈錯過班機的機率，行李跨航廈轉接也有困擾，對於轉機旅客接飛也會不便。

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求，由於機場為集會遊行禁制區，轄區大園分局派員在現場舉牌。（陳麒全攝）

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求，桃機公司由業務處副處長修杰麟（左一）接下陳情書。（陳麒全攝）

黃慧甄指出，過去17年華航配合機場公司安排，航散於第一航廈與第二航廈營運，旅客頻頻走錯廈，也讓華航的地勤同仁在第一航廈與第二航廈間疲於奔命。工會嚴正呼籲桃機公司應以國際慣例「一航空聯盟一航廈」的規劃方式，讓各航空公司進駐使用。

對此，桃機公司9日下午發布新聞稿表示，第三航廈營運分配規劃目前正在研議中，仍未定案，感謝各界提供建議與指教，未來將持續廣泛聽取各方意見作為推動參考，期待理性溝通並凝聚共識，促進桃園機場發展。

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規劃政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求。（陳麒全攝）

桃機公司指出，近年鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，對於整體航空產業、航空聯盟成員，乃至現行進駐桃園機場之航空公司及運量均產生巨大改變，又疫後之國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此桃機公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。

中華航空企業工會不滿桃機第三航廈分配規畫政策轉彎，從原本「一航空聯盟一航廈」，擬改朝向「以航線分配」為原則，恐造成航班接飛不順、旅客轉機不變等問題，9日到桃園機場第二航廈表達訴求，桃機公司由業務處副處長修杰麟（左一）接下陳情書。（陳麒全攝）

桃機公司強調，將以旅客權益及便利性為最優先考量，並兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展，進行航廈營運分配，邀請國籍航空公司研商，並將擬定第三航廈費率，適時妥予向航空業者溝通協調。第三航廈為國家斥資近千億之重大公共工程建設，攸關國家整體競爭力，桃機公司將以國家整體發展進行綜合考量擬定及推動計畫。