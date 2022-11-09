線上數據媒體網路溫度計舉辦的「2022第五屆網路口碑之星」11月9日頒獎，信義房屋獲ESG生活類策略卓越獎，網路大數據顯示，信義房屋過去一年在ESG相關聲量成長13倍、地方創生話題正面聲量成長率增加89%，信義房屋公共事務部副總經理林俊安表示，顯見信義房屋在打造永續生活服務已深受肯定，朝居住生活服務第一品牌邁進。

網路溫度計擁有超過30億筆網路大數據，2018年首創網路口碑排行榜，透過網路大數據調查該年度主題內項目的網路聲量及好評影響力排名。「網路口碑之星」是台灣第一個以「網路社群口碑大數據」為依據進行評選頒獎的獎項。第五屆網路口碑之星」自3361個品牌中，分析過去3年的聲量數據，統計網友的正負評論與討論度。

主辦單位表示，信義房屋延續對於環境保育的長期策略，不僅宣示淨零排放目標，2021年成立台灣地方創生基金會，協助社區中的個人或團體有機會將夢想實現，透過正向循環，讓台灣地方創生夢想進一步落實，實現ESG精神，據統計過去一年信義房屋ESG相關聲量成長13倍，地方創生話題正面聲量成長率增加89%，大幅倍增。

信義房屋公共事務部副總經理林俊安表示，信義房屋自去年40周年，即立下「永續好生活」的目標，在ESG三個面向積極落實，在E環境面向，希望達成「2030信義房屋、2050信義企業集團」淨零排放的永續目標；在S社會影響力面向，長達18年的社區一家計畫，榮獲「總統文化獎」，今年也達成全台鄉鎮都來提案的百分百提案率，甚至今年波蘭人、日本人也來提案。

而在G公司治理影響力，也連續8年獲證交所「公司治理評鑑」上市組Top 5%的最高肯定，除此之外也積極推動數位轉型，讓同仁工作更有效率、客戶獲得更好服務，朝居住生活服務第一品牌邁進。