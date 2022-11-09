桃園市桃園區1名男性駕駛今天下午駕車與62歲陳姓機車騎士及9歲女兒發生車禍，陳男跟女兒遭撞擊後疑似撞上分隔島，女兒當場死亡，爸爸送醫後不治，詳細肇事原因警方還在釐清中。

據了解，1名男子駕車在桃園區沿著中正路往市區方向直行，與載女兒下課、同向陳姓機車騎士發生擦撞，機車騎士疑似連人帶車被撞到分隔島，女兒當場死亡，父親送醫後仍不治。

警方獲報立即趕抵現場蒐證及管制交通，汽車駕駛酒測值為零，後續肇事原因調查釐清中，警方呼籲汽機車駕駛人，行進間應保持安全距離，遵守交通規則，以避免事故發生。