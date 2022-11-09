九合一選舉倒數不到20天，各縣市長候選人都到最後的競爭階段，《TVBS民調中心》今（9）日公布了宜蘭縣長最新民調，從數據上可以看到國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙支持度高達43％，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵則為32％，雙方差距11個百分點，引發討論。

根據《TVBS民調中心》的最新宜蘭縣長民調，林姿妙支持度高達43％，再來是江聰淵的32％，第三名則是民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠的3％，再來無黨籍陳秋境為1％，另有22%未決定支持對象。以政黨傾向分析的部分來看，宜蘭縣藍軍完全歸隊，有高達93％的民眾力挺林姿妙，就連民眾黨支持者也有60％支持林姿妙，高於支持江聰淵的16％，更明顯高於陳琬惠。

不過綠營的部分卻沒有完全凝聚，民進黨的支持者僅有71％支持江聰淵、14％支持林姿妙，剩下11％未決定。該份報導更指出，林姿妙領先的原因，是因為有中立選民的近半數支持，有49％的中立選民表態支持林姿妙、20％支持江聰淵，雙方差距近30個百分點。

本次調查於11月4日至8日晚間以及11月6日下午，進行住宅電話訪問，採隨機抽樣，共接觸 1,105 位20 歲以上宜蘭縣民眾，179人拒訪，成功訪問926位設籍宜蘭縣的選民；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.2個百分點內。調查經費來源為TVBS。