中國外交部發言人趙立堅9日主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國白宮宣布，鑒於中國軍工複合體對美國的國家安全外交政策和經濟構成重大威脅，決定延續實施川普時期頒發的對中禁令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的中國公司。趙立堅回應，中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身利益。

趙立堅指出，美方延續上屆政府的錯誤做法，出於政治目的，實施針對所謂中國涉軍企業的投資禁令，這完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。中方對此堅決反對。

趙立堅強調，美方應該尊重法治、尊重市場、糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序、投資者合法權益的行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身利益。