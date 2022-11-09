藝術是很療育的一種東西！有男子在臉書分享家中的四面牆壁都被孩子拿五顏六色的畫筆塗鴉，並苦笑表示「每天下班打開大門，看到家裡牆壁 一整天疲勞都不見了」；對此，有網友笑稱這是「甜蜜的負擔」、「成長之路 必經過程」，不過也有網友則認為「我可能會強迫症發作」、「不見疲勞憤怒滿身」，另外也有網友一起分享家中小孩的傑作稱「你不孤單，我家也是」。

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳多4張照片；照片中的牆壁都被孩子用五顏六色的畫筆塗鴉，情況慘不忍睹，不過其中有一面牆的塗鴉中，卻出現可愛的圖案，對此，原PO則苦笑表示「每天下班打開大門，看到家裡牆壁 一整天疲勞都不見了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我會跟著畫」、「甜蜜的負擔」、「成長之路 必經過程」、「畢竟藝術是很療育的一種東西」、「未來的畫家，算是投資」、「成長的印記」、「這就是孩子成長的過程，心靈最美」、「我們的小孩都是藝術家」。

不過，有網友則認為「準備好棍子舒壓了嗎？」、「取之而來的是憤怒」、「本來很累，不想說話，一打開門，罵小孩的精神都來了」、「我可能會強迫症發作」、「不見疲勞憤怒滿身」、「疲勞不見是因為可以準備打小孩舒壓嗎」。

還有網友也分享自己家中小孩在牆面的塗鴉，「我跟我老公說，這片牆不能粉刷油漆，這是我們兒子成長的紀錄」、「你不孤單，我家也是」、「很棒，讓孩子隨意創作塗鴨，我家的也是這樣，頂多以後再粉刷就好」。

另外也有網友分享自己家中小孩的傑作。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）