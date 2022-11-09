聖暉*（5536）9日公布10月合併營收達23.1億元，創歷年同期新高，年成長27％；前十月合併營收達225.5億元，同步改寫歷年同期新高，年成長42％。

聖暉*今日收盤價97.1元、上漲了1.1元，漲幅逾1％。

聖暉*表示，10月與前十月營收皆創下歷年同期新高，主因是持續受惠台灣、大陸等客戶保持良好訂單需求，挹注10月營收表現，加上集團整體無塵室及機電整合工程施作進度穩健，助力整體營運表現保持向上成長力道。

聖暉*指出，近期半導體產業大廠因應產業景氣修正，陸續評估下修未來資本支出計畫，惟目前集團旗下各產業客戶在建專案工程保持良好進度認列，且聖暉*秉持多產業、多區域等主要業務策略布局，不僅突顯聖暉*在各領域具有客製化大小型專案施作之專業工法、優異施作品質與掌握完工交期等競爭門檻，更有效中和集團營運受單一產業或單一市場變化之影響。

其次，聖暉*透過集團垂直水平資源整合，擴大整體業務接單表現，高訂單能見度之營運利基，有助於奠定集團未來中長期營運保持穩健成長態勢。

展望第四季，目前聖暉*未完工之在建工程案量仍保持高水位，有助於維持營運良好動能。

另一方面，聖暉*持續積極擴大整體業務接單表現，同步優化業務接單結構，並因應全球綠色環保趨勢浪潮，深化開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，強化各產業客戶業務合作黏著度，進一步墊高集團於整體市場競爭力，有望帶動未來營運成長挹注。