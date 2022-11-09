民眾黨桃園市長候選人賴香伶今與市議員候選人張清俊共赴楊梅徒步掃街，向市民與攤商打招呼。（蔡明亘攝）

民眾黨桃園市長候選人賴香伶直批，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬才是大雙標。（蔡明亘攝）

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今傍晚赴楊梅步行掃街。針對行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今出席鐵路地下化平鎮站動土典禮，賴香伶再批，蘇揆選前帶著院長口袋滿滿鈔票，來桃園開支票，過往跳票前例多，沒解決市民痛苦，且她猜測鄭運鵬下次也會缺席質詢，過去質疑對手雙標，但顯見鄭運鵬自己才是大雙標。

賴香伶今與市議員候選人張清俊共赴楊梅徒步掃街，向市民與攤商打招呼，賴喊話，倒數17天要將氣勢帶起來，與在地返鄉青年一起，要將新政治帶進楊梅。

民進黨繼日前視察龍潭科學園區後，今又大動作出席鐵路地下化平鎮站動土典禮，賴香伶直言，每到選舉前，蘇貞昌就會帶著他院長口袋滿滿的鈔票，向市民開選舉支票，說交給有資源、能立即行動的他們可放心，但過往太多選前承諾選後跳票例子，包括桃園市長鄭文燦也是，選前支票不停開，能否落實還是問題。

賴香伶說，綠營喊中央會挺地方到底，但挺到最後，市民的痛苦都沒解決，綠營慷國家之慨開支票，其他政黨都沒有這種公務行政資源，可見綠營將選舉看成目前最重要的事。賴也猜說，鄭運鵬下次也會缺席立院質詢，因為鄭每天的行程就是以勝選為目標，過去綠營質疑對手雙標，可見鄭運鵬自己才是真正的大雙標。

對於綠營北北基桃1200月票政見引起爭議，賴香伶提到，無論是預算、規格與實施方式，鄭運鵬都沒交代清楚，若有完整的路網、經費規畫，她樂觀其成。若未來是在野勝選，也希望中央政府別因此收回承諾，若沒兌現就是沒把市民福祉放眼裡，未來是北台灣生活圈，對於公共運輸整體提升，大家要一起努力。