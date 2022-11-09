民眾黨桃園市長候選人賴香伶今傍晚赴楊梅步行掃街。針對行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今出席鐵路地下化平鎮站動土典禮，賴香伶再批，蘇揆選前帶著院長口袋滿滿鈔票，來桃園開支票，過往跳票前例多，沒解決市民痛苦，且她猜測鄭運鵬下次也會缺席質詢，過去質疑對手雙標，但顯見鄭運鵬自己才是大雙標。
賴香伶今與市議員候選人張清俊共赴楊梅徒步掃街，向市民與攤商打招呼，賴喊話，倒數17天要將氣勢帶起來，與在地返鄉青年一起，要將新政治帶進楊梅。
民進黨繼日前視察龍潭科學園區後，今又大動作出席鐵路地下化平鎮站動土典禮，賴香伶直言，每到選舉前，蘇貞昌就會帶著他院長口袋滿滿的鈔票，向市民開選舉支票，說交給有資源、能立即行動的他們可放心，但過往太多選前承諾選後跳票例子，包括桃園市長鄭文燦也是，選前支票不停開，能否落實還是問題。
賴香伶說，綠營喊中央會挺地方到底，但挺到最後，市民的痛苦都沒解決，綠營慷國家之慨開支票，其他政黨都沒有這種公務行政資源，可見綠營將選舉看成目前最重要的事。賴也猜說，鄭運鵬下次也會缺席立院質詢，因為鄭每天的行程就是以勝選為目標，過去綠營質疑對手雙標，可見鄭運鵬自己才是真正的大雙標。
對於綠營北北基桃1200月票政見引起爭議，賴香伶提到，無論是預算、規格與實施方式，鄭運鵬都沒交代清楚，若有完整的路網、經費規畫，她樂觀其成。若未來是在野勝選，也希望中央政府別因此收回承諾，若沒兌現就是沒把市民福祉放眼裡，未來是北台灣生活圈，對於公共運輸整體提升，大家要一起努力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。