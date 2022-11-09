基隆市立殯儀館9日上午湧進500餘名黑衣人，參加告別式進行弔唁。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警局出動大批警力，在現場進行攔查及相關蒐證。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

位於基隆市南榮路的基隆市立殯儀館9日上午，出現了500餘名黑衣人，基隆市警方也出動了200餘名警力嚴陣以待，讓經過當地的民眾一時納悶，不知道發生了什麼事情。原來，是天道盟同心會前會長吳明貴父喪，舉辦告別式，讓基隆市警方如臨大敵。

基隆市警方表示，接獲情資，天道盟同心會前會長吳明貴父喪，於9日上午在基隆市殯儀館舉行公祭儀式。基隆市警察局局長張樹德為防止幫派公開串聯、造勢等不法情事，特別指示第一分局分局長余中義針對相關幫派首要分子，實施約制、告誡等作為，並加強警力部署。

9日上午，這場告別式果然吸引了500餘名黑衣人及親友到場吊唁與致意，基隆市警局結合各分局、刑警大隊、交通隊、少年隊及保安隊等單位，共計222名警力嚴陣以待。基隆市警局局長張樹德9日上午也帶領各科室主管，親自到場坐鎮。警方除在會場周遭及重要路口維持現場及交通秩序外，一分局也在市立殯儀館入口處執行路檢，避免可能的事端發生，並對前來弔唁人員，依《警察職權行使法》、《少年事件處理法》等相關法令對其實施攔查、蒐證。

據瞭解，警方在現場查獲了2名通緝犯，分別因詐欺罪及毒品危害防制條例遭通勤，也查獲1名中輟生，警方當場將通緝犯帶回派出所，中輟生則交由少年隊帶回。到9日上午10時許，公祭儀式順利結束，沒有發生脫序行為。

基隆市警察局局長張樹德表示，絕不容許黑道或幫派分子藉機擾亂社會秩序，警方當以強勢作為維護轄區治安，打造安全宜居環境。