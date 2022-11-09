作為亞洲第4大經濟體的南韓經濟表現疲弱，根據智庫南韓開發研究院（KDI）發布的報告，南韓的GDP（國內生產毛額）成長速度在2050年恐歸零。

《韓聯社》報導，KDI在《長期經濟成長率展望與啟示》報告裡預估，隨著南韓勞動人口不斷減少、人口老化等因素加劇，在負面情況下，2030年GDP保持在0.9%，2040年剩0.2%，2050年成長速度可能放緩至零。

KDI指出，南韓政府需要積極推動經濟結構改革，並提高生產力，以緩解人口變化帶來的不利影響。

南韓海關部門日前公布的數據亦顯示，10月整體出口額下降5.7％，降幅甚於經濟學家預估的2.1％，進口額則成長9.9％，形成貿易逆差67億美元，南韓已連續7個月出現貿易逆差，創下1997年亞洲金融危機以來最長紀錄。

值得關注的是，南韓最大收入來源半導體10月出口也大減17.4%，創下2019年來最大降幅。