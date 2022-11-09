大陸女歌手楊鈺瑩在90年代出道，甜美歌聲加上出眾外型，在當時人稱「歌壇玉女」和「甜歌皇后」，帥氣小生黃曉明還公開表示楊鈺瑩是他小時候女神；不過，楊鈺瑩卻脫口爆出曾與走私犯賴文峰有過一段情，重創演藝事業。楊鈺瑩在參加《乘風破浪的姐姐2》後開始再度受到關注，最近在豪宅種菜愜意畫面，51歲現況宛如少女，讓網友都看呆。

楊鈺瑩在90年代是萬千少男的女神，連黃曉明都大方表示自己也是歌迷，儘管當年她因為感情問題淡出歌壇，直到2012年重返舞台，歌唱實力不減，魅力也不輸當年；而楊鈺瑩在去年參加《乘風破浪的姐姐2》，50歲仍是少女般顏值加上甜美嗓音，又成功圈粉無數。

51歲的楊鈺瑩保養得宜，顏值宛如少女。（圖／摘自楊鈺瑩微博）

楊鈺瑩在豪宅養花種菜畫面曝光。（圖／取自楊鈺瑩抖音）

最近楊鈺瑩在社群分享居家養花種菜的影片，從背景發現她的住處相當寬敞，在寸土寸金的市中心還擁有露天大陽台，被推敲經濟實力很可觀；許多人注意到楊鈺瑩樂於養花種菜，輕鬆愉快的生活讓51歲的她看起來一點都不老，隨便一笑宛如少女甜美可愛，笑容時常掛臉上，也令許多粉絲都很替她開心。

玉女形象的楊鈺瑩過去曾在節目中公開情史，與「廈門遠華走私案」主犯賴昌星侄子賴文峰有過一段情，雖然早已結束情人關係，但她被推上社會輿論的風口浪尖，更無辜遭走私案牽連，形象全毀；儘管事後公單位深入調查後，證實楊鈺瑩和「遠華案」毫無瓜葛，但楊鈺瑩演藝生涯已受影響，選擇淡出演藝圈。