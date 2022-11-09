無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦9日再被對手指控涉嫌竊占國有地蓋違建。對此，鍾東錦反批，這些立委利用公款參觀私人財產，可說是「天下奇觀」，且他離開砂石業多年，他呼籲各黨派不要太過分，以各種名義來打壓他。

鍾東錦今天再被對手陣營指控涉嫌竊占國有地蓋違建，且他所投資的統日、運金、晶發3座砂石場合計也占用24筆公有地，總面積逾2萬平方公尺，國產署與農水署則承諾委託律師下周提告。

對此，鍾東錦表示，他從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，他離開砂石場的經營已經很多年，這些立委若是利用公款，又大張旗鼓地、號召一些與立法院無關的人，去參觀他人的私有財產，可說是「天下奇觀」。

鍾東錦指出，尤其現在是立院開議審預算的期間，這些立委們不好好審預算，反而假借各種名義，實行打壓、助選之實，真的讓人非常遺憾。他相信苗栗鄉親是有智慧、聰明的，並呼籲各黨派應該不要太過分，應一本初衷，讓選舉環境公正公平，才是百姓之福。

鍾東錦陣營強調，鍾東錦離開砂石業數10年，是以地主身分承租鍾給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處，並非一昧指責地主，更不是濫用職權為了選舉不斷抹黑、打壓。