以《光華之君》甫獲傳藝金曲獎「戲曲表演類最佳團體演出獎」肯定的唐美雲歌仔戲團，11月26日及27日將在台中國家歌劇院「遇見巨人」系列，上演創團25週年全新大戲《冥遊記—帝王之宴》。唐美雲9日在記者會中表示，演出碰上選舉週，邀請大家投票完，帶全家一起來歌劇院看戲！

台中國家歌劇院9日舉辦《冥遊記》宣告記者會，總監邱瑗表示，看歌仔戲不再是長輩的專利！現代的歌仔戲從音樂編排、編劇想法都跟時代接軌，可說是台灣的音樂劇；11月初明華園總團的《韓湘子》開出近滿座的票房，月底的《冥遊記》也絕對不會讓大家失望。

《冥遊記》由《光華之君》編劇陳健星執筆，虛構出武則天的地府奇遇，在冥界重新面對公公唐太宗、婆婆長孫皇后、丈夫唐高宗等，從一國之君轉為媳婦、妻子、母親角色，飽受唐太宗逼迫歸還李氏王權的壓力；兒子李賢自盡的那一幕，也在她眼前重現。

國家文藝獎得主唐美雲飾演武則天，國光劇團首席老生唐文華飾演唐太宗，「永遠的娘子」許秀年演出長孫皇后，「人間國寶」小咪則同時飾演唐高宗與太子李賢，以黃金陣容同台飆戲。

唐美雲表示，25週年特邀「唐老闆」唐文華首度跨界來唱歌仔戲，量身打造多場文武戲，台北場演完獲得滿堂彩，戲迷鼓掌到手紅。

「原以為跨界唱個兩段就好，沒想到唐老師把我的戲加得這麼重！」唐文華分享，他不會說台語，為了讓發音準確，劇本上寫著滿滿的提點，唱腔也結合京劇唱段的表現手法，在歌仔戲唱詞細膩捏塑霸氣的唐太宗，他說，「唱段非常精彩，會讓觀眾耳目一新！」