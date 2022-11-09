苗栗縣長徐耀昌等人前往勘查施工進度。（李京昇攝）

苗栗縣苑裡鎮121線拓寬工程完成多年，然部分路段因民眾與住戶存有疑義未能同步施作而形成交通瓶頸，後經民意代表與民眾陳情，縣府再次啟動拓寬調查並辦理設計及發包，目前3處工區已完成2處；縣長徐耀昌9日視察即將招標的第1工區，感謝各級民代及鎮長的努力，尤其搬遷讓地犧牲權益的所有權人和住戶，共同為提升道路品質與安全的付出，合力促成最後1哩路打通任督2脈。

縣府工務處指出，聯絡通霄、苑裡的苗121線拓寬工程，早於97年開始查估、98年完成徵收、99年間完工，然工程範圍內牽涉農地重劃相關爭議，有部分民眾和住戶存有疑義，致部分路段未能完成拓寬。直至109年，縣議員徐永煌、鄭宗國、陳品安等民代與鄉親，重視3處瓶頸的行車安全堪虞，進而向縣府陳情爭取後續辦理拓寬改善。

縣長徐耀昌多年前在立委任內，即參與交通瓶頸爭取拓寬工程的用地協調相關事宜，對工程現況相當重視，今日上午到苑裡社苓社區發展協會前聽取簡報，並赴可望近期發包的第一工區實地會勘，以了解當初造成阻力的癥結與目前進度，縣議員陳品安、張顧礫、徐永煌、鄭宗國助理陳宏林及苑裡鎮公所主任秘書楊介德等人，亦到場關心並陪同勘察現場。

縣府工務處長古明弘指出，苗121線約於12年前完成拓寬工程，但當時因為涉及農地重劃等因素，部分土地所有權人和住戶存有疑義與心結，導致苑裡有3處路段（第一至第三工區）未能同步完成拓寬，不過在縣府、各級民代、鎮公所積極居間協調下，原先堅持己見的所有權人，同意以公益為先，配合徵收、搬遷相關事宜。

工務處表示，在18K＋780至830的第二工區，由於多位地主同意考量行車安全讓出拓寬用地，縣府以204.8萬元經費於110年4月間完工，順利拓寬並解決排水不良衍生惡臭等問題。19K＋010至030的第3工區，亦經住戶首肯後，以縣款86.5萬元處理建築凸出物，在今年5月完工，行車不再險象環生。

至於18K＋222至310的第1工區，因同時牽涉使用到住戶庭院和板橋改建、自來水管線遷移多重難題，拓寬工程一度被視為「不可能的任務」，幸經地方努力協調，住戶並理解改善工程的重要性，終於在10間取得共識，預定以電協金750萬元辦理拓寬工程，現正進行執行預算書圖設計及審查，並加速發包施工作業，但工期碰到農曆春節，因此預估要到明年6月完成。

縣長徐耀昌表示，他在立委任內即參與過苗121線拓寬工程的協調，後來也了解地方各界對於全線拓寬提升行車安全的高度期待，因此指示工務單位結合地方人士持續協調用地取得，感謝縣議員、鎮長和地方人士的協助，尤其以交通安全為重做出諸多犧牲的住戶和地主，大家同心協力完成拓寬工程最後一哩路，終能打通121線的任督二脈。現場參與會勘的地方人士，則形容這是一大功德。