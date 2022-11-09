新北警方近日破獲求職詐騙案，受害者達61人之多，被囚虐施暴外甚至有3人不幸喪命。中廣董事長趙少康今(9日)在臉書發文痛批，台灣淪「青埔寨」，總統蔡英文要不要管一下？他指蔡英文連續去桃園跑選舉8次，3天發了15篇臉書，卻沒有一篇跟詐騙案有關，沒關心台灣、桃園、中壢的治安？每次輔選都要幾百個警察情治人員負責總統維安，備多力分，不好好讓警方全力查案，還要為了選舉勞師動眾，怎麼對得起國民？

他舉新聞時事指出，新北警方破獲求職詐騙案，不只手腳被銬、眼睛被矇，更是被虐待、施暴，受害者達61人之多，甚至有3人不幸喪命，這不是針對有錢人，而是一般的求職工作者，先前柬埔寨求職詐騙就已經讓國人民心動盪，現在卻直接赤裸裸的發生在台灣，怎能不讓人人震撼？

趙少康強調，與此同時，卻看到蔡英文連續去桃園跑選舉8次，3天發了15篇臉書，卻沒有一篇跟詐騙案有關，沒有一篇關心台灣治安、沒有一篇關心桃園的治安、沒有一篇關心中壢的治安，蔡英文每次輔選都要幾百個警察情治人員負責維安，備多力分，不好好讓警方全力查案，還要為了妳的選舉勞師動眾，但妳卻完全沒有履行身為一個總統，應該讓人民「活在安心之中」「免於恐懼的自由」的義務，妳怎麼對得起國民？

他質疑，在蔡政府執政下，我們的警察大學校長以前可以跑到有女陪侍的招待所跟黑道把酒同歡，我們的中山分局偵查隊長可以去招待所推天九牌，中壢青埔變成「青埔寨」，蔡英文也可以不聞不問，以為矇住眼睛就可以看不到。先前柬埔寨案，蔡英文不只一開始噤聲，後續更是不見蔡政府的強力作為，實在令人心寒。

趙少康痛批，現在的蔡英文早已不是「總統蔡英文」，而是「民進黨主席蔡英文」，民進黨過去不是強力表態「總統不得兼任黨主席」嗎？為的就是總統應該專注於總統職務，現在蔡英文總統當的這麼不專心，不如就不要當好了，讓賴清德副總統接手，「妳只要專心去跑選舉就好了！」