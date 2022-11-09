盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅出席交流會。（金馬提供）

柏林影展藝術總監卡洛夏崔安也來台。（金馬提供）

金馬今年邀請國際一級影展的藝術總監來台交流選片，致力將台灣優秀電影推向國際。於金馬影展期間接連造訪的貴賓，包含有柏林影展藝術總監卡洛夏崔安、坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑、盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅。他們除了密集觀賞台灣最新電影作品外，也蒞臨活動現場和張作驥、許芳宜、王小棣、周美玲、曹瑞原、黃文英、阮鳳儀、張吉安、蘇匯宇等超過200位台灣影人交流。

3場交流活動，文化部影視局局長徐宜君與金馬執委會主席李屏賓全程現身歡迎嘉賓。去年獲頒金馬獎最佳導演的羅卓瑤，開口便稱讚這樣的交流場合非常好。導演錢翔也特別讚賞金馬團隊的效率，能在疫情乍歇第一時間就安排重量級的國際交流機會。

曾獲柏林影展最佳導演銀熊獎的林正盛導演、以《南巫》獲得金馬最佳新導演的張吉安與去年得主《美國女孩》導演阮鳳儀，以及今年以《哈勇家》問鼎最佳導演的陳潔瑤、以《查無此心》提名本屆新導演的曾英庭等都現身會場，紛紛表示很珍惜這樣的機會，除了向國際影展介紹自己的作品，也要把握機會認識更多電影工作者。

曾獲得金馬創投會議百萬首獎的馬來西亞監製王禮霖與製片張煒珍，感性地形容現場宛如一個充電的場域。尤其今年還有遠道而來的國際影展選片人，可以再次感受影人最嚮往的創作自由和跨越區域藩籬的勇氣。

柏林影展藝術總監卡洛夏崔安、坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑，兩人甫開場便向大家分享他們對於台灣電影的熱愛，表示台灣電影曾帶給他們很大的啟發跟觸動，很高興終於能和台灣影人面對面，非常榮幸能受邀，也期待認識更多新一代的台灣電影。

盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅，更強調影展捍衛藝術創作自由的堅定立場，表示在世界受疫情與戰爭衝擊的當下，此刻來台別具意義。他還熱情表達希望明年還有機會受邀參與金馬，對台灣電影的支持顯露無遺。