出貨動能持穩放大，上品（4770）營運逐季衝高，連二季賺逾半個股本。在第二季獲利賺進半個股本，達5.65元後，第三季營運再度告捷，EPS墊高至5.91元；前三季營收45.07億元，年增67.06％，稅後盈餘12.7億元，年成長63.95％，EPS16.15元。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中半導體比重達8成，客戶主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。

受惠晶圓廠積極擴大資本支出，氟素內襯設備、槽車、管線需求成長，連五季獲利創下新高；前10月季營收收49.79億元，年增67.99％。

上品目前台灣營收占比近4成，大陸約35％。今年半導體製造設備市場可望創高突破1,000億美元，拉升高階氟素應用，需求訂單能見度達明年上半年。法人推估下半年營收可望較上半年成長逾2成。

分析師指出，隨著美國晶片法案通過，晶圓廠紛紛赴美設廠，看好晶圓廠赴美設廠動能帶動，上品明年營運可望增溫，帶動獲利同步向上。上品目前客戶涵蓋電子化學品廠、國內與美系晶圓大廠，預計明年北美占比將上看3成，較今年成長10個百分點。