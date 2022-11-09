證交所預計本周五（11日）舉辦「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」，會中並將安排「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」，特表揚證券商對於盡職治理之重視與投入，受獎證券商分別為第一金、中國信託、兆豐、台新及永豐金等。

為促進與證券商之雙向溝通，並宣導證券市場之最新政策，證交所每年都會舉辦「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」，此次宣導會將就「強化證券商資通安全作業」、「ETN市場概況與發展趨勢」及「防範金融投資詐騙」等主題進行說明，以幫助業者瞭解證交所重大業務之規劃，最後進行意見交流，聽取證券商建言以利雙方溝通了解。

證交所表示，包含國內外政府基金、保險、投信等機構投資人對市場及被投資公司影響力日益重大，透過其對上市（櫃）公司之持續關注與溝通，並主動要求上市（櫃）公司重視並落實公司治理，將可大幅提升我國公司治理水平。

因此，在我國資本市場機構法人所占比率持續攀升之際，機構投資人的盡職治理更顯重要，證交所鼓勵機構投資人積極參與公司治理，以共同提升我國資本市場品質，為客戶與受益人之價值把關，宣導會將安排「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」，特別將表揚第一金、中國信託、兆豐、台新及永豐金等四家證券商，對於盡職治理之重視與投入。

證交所表示，證券商是證交所最重要的合作伙伴之一，希望藉由此次舉辦之業務宣導會，為證券市場之蓬勃發展共同打拚努力。