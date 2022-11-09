晶圓專工大廠聯電（2303）9日舉行年度供應商大會，宣布正式啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，主動提供顧問資源平台與工具，攜手供應商進行溫室氣體盤查及管理，預計至2030年完成500家供應商碳盤查輔導作業，共同打造低碳供應鏈，邁向永續未來。

聯電供應商大會總計有超過200家供應商熱情響應及參與。現場的低碳供應鏈宣誓儀式，除聯電總經理簡山傑、副總經理廖木良及資材處協理謝集國代表外，也邀請環球晶、美日先進光罩（PDMC）、默克、應用材料、科磊（KLA）等廠商一同宣誓，希望結合供應商夥伴的力量，邁向整體供應鏈2030年達到減碳20％目標。

聯電為協助供應商建立碳盤查能力，預計將投入新台幣近1億元，無償提供減碳的資源與工具予輔導對象。此外，亦將引進大云永續科技的顧問團隊，協助供應商導入組織溫室氣體盤查系統，利用永續雲端平台內建的國際標準方法學與資料庫，自動計算碳排放量，再進一步按照供應商狀況提出相應的減碳要求。希望透過碳盤查的推動，協助大中小型供應商進行數據整合，以策略性、循序漸進的方式，穩健地帶領供應商一步步完成碳盤查，落實減碳目標。

簡山傑表示，聯電在2021年宣示2050年淨零排放承諾，今年更進一步通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）的審核，展現積極減碳的決心，其中在價值鏈的排碳，更是我們邁向淨零的重要關鍵之一。聯電透過此次計畫，將淨零轉型的資源與經驗和供應商夥伴共享，帶領供應鏈以打團體戰的方式，齊心面對這場氣候戰役。

謝集國表示，減碳已成為各大企業永續發展的重點，透過溫室氣體盤查與管理，才能完整了解重要碳排放來源，並制定相應的合理減碳方案。同時，許多國際大廠在進行供應商評選時，也將減碳表現列為評估項目之一，因此愈早接軌國際規範，愈能強化市場競爭力。許多中小型企業碳盤查的資源有限，聯電希望藉由自身的力量，提供淨零轉型的資源及經驗與供應商分享，期能串連上下游，建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

聯電於2017年起倡議「Triple R大聯盟」，與供應商攜手實踐Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）及Recycle（循環再造），三年共計減碳40.9萬公噸CO2e。今年將延續Triple R的精神，進一步擴大輔導規模及強度，期待與供應商夥伴一起互利成長，加入擁抱淨零永續的行列。