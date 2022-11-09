2022年全國高中盃羽球錦標賽9日到16日進行，這是自2019年以來，本賽連續4年於嘉義市立港坪運動公園體育館舉辦，高中盃是高中生年度的重要戰役，本屆吸引來自全台各地超過近千名的高中球員，聚首嘉義切磋球技。

上個月台灣羽球青年代表隊剛於2022世界青年羽球混合團體錦標賽奪得銀牌，同時創造史上最佳紀錄，代表隊球員包含黃琮譯、黃睿璿、蔡富丞、王珮伃、林于顥、楊筑云、詹又蓁、王眱禎、楊子賢等潛力選手，皆參戰本屆高中盃，勢必在嘉義掀起一陣羽球旋風。

一年一度的「全國高中盃羽球錦標賽」不僅是高中生每年的重要戰役，其最終成績將成為青少年分齡排名賽的參賽依據，因此選手們除了為個人及學校榮譽而戰，更為分齡賽的參賽資格而努力。

高中盃羽球錦標賽結束後，緊接著還有DAIKIN 2022大金之星羽球菁英選拔賽11月18日、19日將於台北體育館開打，本屆高中盃男雙第1種子西苑合庫蔡富丞／賴柏佑於去年大金之星U17男雙奪得冠軍，令人期待這對強勁組合在此兩場賽事的精彩表現。

高中盃羽球錦標賽深受廣大球迷關注，因此主辦單位將提供11月11日、12日、15日、16這4天4個場地的網路直播服務，賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，並提供即時比分系統。