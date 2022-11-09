男警黃威遠則是挽起衣袖，獨自將百公斤的車輛半扛半拖回1公里外的南門派出所。（讀者提供／李俊淇台南傳真）

台南市1名87歲陳姓老翁，昨天晚上6時許，騎行電動代步車行經永福路與樹林街口時，因電力耗盡坐困在車流中，2名警員巡邏時發現，女警黃毓晴先將陳翁載回派出所，而另外男警黃威遠則是挽起衣袖，獨自將百公斤的車輛半扛半拖回1公里外的南門派出所。

據了解，陳姓老翁家住台南市北區，昨天下午騎乘電動代步車外出，因失智忘記回家的路又遇到代步車沒電，被迫困在車水馬龍的道路上。由於當時正值百貨公司週年慶活動及下班車潮，人潮車流都很大，南門派出所警員黃毓晴、黃威遠巡邏經過立即下車關心，並由黃毓晴將老翁載返派出所來聯繫家屬。

黃威遠則見電動代步車沒電，四輪因此鎖死，無法推動，只能挽起衣袖用盡九牛二虎之蠻荒之力，獨自將車輛半扛半拖回派出所，到達時雖一時癱軟於樓梯上，仍喘氣直稱「警察哥哥有練過」、「輕而易舉」之俏皮話。

警方表示，警員黃威遠平日勤餘喜好重訓健身，拖著重達百公斤重的電動代步車，行走1公里回派出所應該不是問題。老翁的家屬們對於警員的熱心協助表達感謝，也對黃員能扛拖百公斤的電動代步車徒步長達1公里的好體力佩服不已。

警二分局也提醒，電動代步車為許多年長者喜好及使用，在出門前應注意電量是否充裕，且於道路應緊靠路旁並注意安全；另家中長者如有失智現象，除可向社會局申請核發愛心手鍊，也可向各警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如有走失時將可即時辨識身分以安全送返家中。