台北市長柯文哲任內最後一個改建開工的北投市場，將在2024年5月完工，柯文哲9日出席北投中繼市場開幕儀式，他表示，市場是一座城市的縮影，若要成為文明國家，必須從市場問題開始解決，透過形塑建築風貌和改善周邊環境都是解方之一，柯還直呼，每到外縣市最受不了的就是市場，「跨過淡水河就很不習慣」。

北投市場是北投區唯一的公有零售市場，營業迄今已經超過41個年頭，建築物裝潢破損、老舊，台北市政府為此協助大規模翻新，期間則在鄰近的大豐公園闢建中繼市場，10月25日展開試營運，451個攤商歡喜入厝，今日正式開幕。柯文哲上午率北市府產業局長林崇傑、市場處長陳庭輝出席，在地議員們也到場慶祝開幕。

柯文哲致詞時表示，市場是一座城市的縮影，體現當地文化、風俗、經濟狀況、科技水準、倫理道德等，是看出城市好壞的最佳去處，若一座城市有五星級大飯店，但市場卻是老鼠成群、蒼蠅飛來飛去；台灣若要成為文明國家，必須先解決市場問題，他還表示，每到外縣市最受不了的就是市場，「跨過淡水河就很不習慣」。

柯文哲認為，民選政府推動市場難度頗高，但自從環南市場開工後，北市便有信心將所有市場改建一起完成，除了硬體之外，還要改善運作邏輯與壞習慣，他也舉南門中繼市場為例，稱市場改建時會將周邊都市計畫一起重整，因為建物本身會形塑城市生活樣貌，所以即便是中繼市場，也不能草率亂蓋。

柯文哲指出，台北市有40個公有市場，北投中繼市場是他任內最後一個開工的市場，改建同時，也要放眼周邊都市計畫重整，他認為重大建設必須由點而面，改善周邊環境及建物本身，市場舊址整修時，目標也包括周邊都市計畫、完善機能、動線規劃、硬體更新等，打造現代管理技術市場。

台北市產發局指出，北投中繼市場為一層樓分為A、B、C、D棟6棟，全部共有451攤，A區販售蔬果、B區有生鮮及蔬果、C區為百貨類、D區為飲食區，買菜還能順便作美髮、美甲、按摩，市場內也獨創「市場藝廊」，展示藝術家作品，展現「貼近你我的在地生活美學」，讓藝術零距離。