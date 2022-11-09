台中市議員候選人陳雅惠說，許多業者向他反映生意差了很多。（陳雅惠提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員候選人陳俞融說，自己學生時期常逛一中街，但受疫情影響，加上市府沒有長期目標與規畫，讓一中街面臨衰退。（陳俞融提供／張亦惠台中傳真）

受新冠疫情影響，台中市包括一中商圈、逢甲商圈以及忠孝夜市店家陸續停業，市議員候選人陳淑華、陳俞融及陳雅惠呼籲，市府正視問題，期盼商圈、夜市振興不能只靠1年才1次的購物節，必須優化商圈品質，輔導業者發展商圈特色，找回失去的人潮。經發局指出，全國今年9月餐飲零售業已回到疫情前水準，台中市餐飲零售業相關的商圈夜市也同步復甦。

陳淑華、陳俞融及陳雅惠表示，台中市許多商圈店家受衝擊陸續停業，一中街經營超過30年的「嘟嘟連鎖茶飲DoDo」宣布停業，感嘆萬分，其實不止一中商圈，逢甲商圈近期也出現衰退頂讓潮，攤商都表示人流、生意都很不好。

陳俞融指出，自己學生時期常逛一中街，但受疫情影響，加上市府沒有長期目標與規畫，讓一中街面臨衰退，資料顯示，一中商圈假日人潮以往平均有6萬人次，如今減少50％，只剩下3萬人次，市府不能再迷信靠著一次購物節活動，就奢望振興商圈，一中商圈需要的是更多活動經費，透過商圈輔導計畫，活絡商圈經營。

陳淑華說，盧市府大肆宣傳購物節，整個活動只好到大財團、百貨公司、大賣場，對基層商圈、市場、夜市沒有幫助，購物節完全做不到重點、沒幫助小民經濟，基層痛苦市府完全沒感受到，只是在用購物節包裝市長選舉，用公帑大灑幣，將形式變裝成抽獎。

除了逢甲及一中兩大商圈外，以美食聞名的忠孝夜市近期也面臨人潮衰減的困境，陳雅惠表示，最近許多業者向她反映，生意差了很多，快經營不下去，雖忠孝夜市已核准成立「忠孝路觀光夜市管委會」，但卻沒有經費投入改善軟硬體設施。

經發局指出，市府自疫情解封後，辦理諸多各類商圈行銷活動，例如豐原復興商圈及東海藝術街萬聖節、繼光商圈歌唱比賽等，帶動周邊經濟發展，目前正在辦理商圈評鑑，由學者、專家及市府各機關單位一同走訪商圈，觀察到豐原復興商圈及大里商圈的空店數逐漸減少，尤其一中商圈人潮陸續回流，經濟逐漸回暖。

經發局強調，第4屆台中購物節自暖身活動起跑統計，截至8日為止消費登錄金額已達68.1億元，其中外縣市民眾消費金額占總數比例26.52％，為將這股消費人流導入基層商圈，市府將天天抽、週週抽、月月抽及壓軸抽活動與商圈或市場結合辦理，同步透過直播活動增加地方曝光度。