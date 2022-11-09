自台北市長選戰開打以來，高端疫苗經常被當成對手攻擊民進黨台北市長候選人陳時中的題材，雖然該疫苗保護效益近期通過食藥署專家會議審查，卻遭藍營質疑舉手表決。前副總統陳建仁9日說，高端疫苗已成「不信者恆不信」，如同去年有人渲染AZ疫苗不良反應，讓人不敢接種疫苗，完全是害人命的事。

陳建仁在節目《齊有此理》說明，高端疫苗中和抗體效價是AZ疫苗3.4倍，相當於莫德納與BNT疫苗，遠高科興疫苗，而人們接種高端疫苗保護效益亦是如此，故高端疫苗是相當「高端」的疫苗。

儘管專家會議一致認同高端疫苗具良好保護效益，藍營卻認為審查會議淪為舉手表決，陳建仁嘆，高端疫苗保護效益已成「不信者恆不信」，嚴重程度如同去年有人過度渲染AZ疫苗不良反應。

陳建仁解釋，此舉使民眾誤以為不良反應等於副作用，嚇得長者不敢接種疫苗，若不是中央流行疫情指揮中心不斷勸導，恐怕全台接種率迄今無法位於全世界前段班。如今回想起這件事，令他感到很痛心，誤導民眾「是害人命的事情」。

陳建仁表示，若高端及其他款疫苗保護力以9成來算，等同是保護多數人免於新冠肺炎的死亡威脅，不解為何要做負面解釋，認為疫苗無法保護少數人，自己真的要替沒接種疫苗的民眾感到惋惜。倘若這些人不幸死亡，理由應可歸咎於未施打疫苗，此時應回頭思考，「誰讓他們沒有打疫苗？」