《市井豪門》兩代演員交接相見歡。（圖／民視提供）

《市井豪門》第二代演員齊亮相。（圖／民視提供）

民視《市井豪門》第二代演員王瞳、李又汝、黃文星、蘇晏霈、謝京穎、張書偉、傅子純、王凱、曾子益等藝人9日齊亮相，與第一代童星演員交接；張書偉和勇兔交往2年多，9月突然分手，這是他分手恢單後首度公開現身，趕著出外景的他只簡單交代兩人還是好友、會去打羽球，之後也會一起宣傳電影《我的婆婆怎麼把oo搞丟了》，還要拍續集，直說：「要是相處尷尬，我們就不會還在同個經紀公司。」

王瞳說她觀察飾演她童年「惠婷」的童星小惠婷（孫鈺芯飾）有嘟嘴習慣，加上兩人都有點小爆牙，有次導演看到她嘟嘴就驚喜地說：「天啊！這是小惠婷！」她說自己其實平常不會嘟嘴，尤其前陣子看到林志玲嘟嘴竟然被罵，「害我現在嘟嘴都有點顫抖，想說會不會被罵。每次一嘟嘴心裡就很拉扯，想跟觀眾說：我是惠婷不是王瞳，不要罵我！」坦言小朋友嘟嘴很療癒，但大人的她如果演太多，好像有點噁心。

王瞳、蘇晏霈、謝京穎、李又汝。（圖／民視提供）

飾演「可馨」的李又汝聽到「小可馨」陳昕妤對她說「希望長大後的可馨，可以變成善良活潑可愛，不要再被網路上的人罵了」，讓她感動也心疼不已，之前就知道小可馨被罵很慘，很希望她不要看網路留言，但她真的很成熟勇敢。她說看小可馨劇中因為被領養後又被拋棄，被戳破謊言時一句「拜託你不要拋棄我」等劇情都大哭，覺得好心疼，覺得這個角色是非常沒有安全感、缺乏愛的孩子。雖然劇中她這角色就是想要王瞳飾演的惠婷的所有一切東西，但其實兩人戲外很要好，她說不僅演戲卡關時會請教王瞳對角色的想法，也很常與王瞳聊心事和信仰。

才新婚又買新房的李又汝表示，現階段會以工作為主，還沒有生小孩的計畫，「都很小心！會等這檔戲結束後再慢慢考慮」，因為身體也沒有很好。她透露之前為了省錢，搬家、裝潢很多瑣碎的事都自己來，結果太累導致生理期不正常，月經來了1個月、經血流不止，正在乖乖吃中藥調理身體，「之前拍《無主之子》時也這樣，因為看醫生吃黃體素，結果腫得像麵龜，好不容易才瘦了7公斤！」

首度加入民視8點檔的曾子益，2020年已與來自香港的另一半登記結婚，因為疫情導致香港婚禮一直延宕，他透露跟岳父母也已經兩年不見，連辦登記時他們也沒辦法來台灣，且婚禮每延一次都要加費用，至今已損失50萬以上，他透露12月底耶誕節終於要回香港黃金海岸的海邊辦婚禮，坦言也還不敢生小孩。

傅子純、張書偉、王凱、黃文星、曾子益出席記者會。（圖／民視提供）

黃文星在劇組因為愛開黃腔幫大家提振精神，被封「紓壓包」、「黃帝」，他說自己平常在家沒在講這些，老婆還抱怨問他「為何你在家裡都不會跟我講這些有的沒的」，笑說：「她也很想我這樣跟她聊幾句、開黃腔！」王凱就虧他「不是只有一點顏色，根本是調色盤、鋪天蓋地而來」。

黃文星笑說，他在劇組的可敬對手就是賴慧如，「她也滿愛講，沒在怕的！」曾子益也說前一天第一次跟賴對戲，發現她什麼話都可以「神接」，真的反應很快，當時已經快12點，大家累到想睡覺。黃文星笑說：「她正要開始發揮！」

「吃素」的曾子益說他跟同樣吃素的尹昭德一組，平常兩個人就躲在角落，互相關心「還適應嗎」，「我們好像同溫層，他也還在適應，說他們都很厲害、很活潑。其實昭德哥也很悶騷」。聽得傅子純笑說：「說得我們好像病毒！」

蘇晏霈表示自己就是市場界的管家婆「劉佳雯」，因為從小沒有媽媽，所以「姊代母職」，連爸爸也會管，是穩重型的角色，她看小童星林荺蓉有翻白眼加嘆氣的習慣，就學她並把這特色融入角色。劇中暗戀蘇晏霈的傅子純演出長大後的逸凡，剛好逸凡也有「翻白眼」習慣，他表示童星曾崧瑋的八字眉跟他很像，所以有被做出對比哏圖相當有趣。

謝京穎表示每次看到小宇潔（林沂潔飾演）的角色，覺得她好可愛，尤其看到劇中吃飯不太會拿筷子的樣子記下來，會把這個習慣，延續到長大的宇潔，也特別揣摩細節可以讓觀眾更快有記憶點。本來有潔癖的她，還學小宇潔東西掉了夾起來繼續吃，對她來說是突破心防，甚至有一場戲她手被踩在地上後又含進嘴裡，當下才想起「手那麼髒，怎麼含進嘴巴」，甚至曾回家洗澡時才發現指甲竟然卡垢，現在就是讓自己放鬆一點、融入角色。

王凱表示演出俊豪的角色壓力很大，尤其小童星麥海淇演技很好，哭戲跟憤怒的戲都演得超好。

記者會現場除了品嘗烏骨雞湯之外，民視也特別製作識別證送給童星林荺蓉、孫鈺芯、曾崧瑋、林沂潔、蕭嵂中、葉泓毅、麥海淇、陳昕妤、劉星宇9位童星，感謝他們出色的表現，留給觀眾深刻的印象。