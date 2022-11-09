連鎖餐飲集團六角國際（2732）第三季合併營收11.4億元、年增16％，稅後淨利1.04億元、年增449％，單季獲利超越今年上半年9,871萬元，亦創下近11個季度新高，每股稅後盈餘2.30元。累計前三季營收31.56億元、年增4％，前三季累計稅後淨利2.02億元、年增228％，前三季EPS 4.47元亦賺贏去年全年。

六角10月合併營收3.4億元，累計1～10月合併營收34.9億元，年增率2％，第四季持續全球擴張展店，預計年底前將達成全球總店數1,400家目標。

展望全年，六角憑藉品牌力及產品力續航，維持大者恆大格局，加上子公司營運逐步復甦，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，今年全年獲利拼倍增，並將複製澳洲的成功模式，率領澳洲團隊進駐美國成為主要營運幹部，再次進軍美國市場，以期美國市場經過調整後，重新規劃佈局，更在加盟授權的商業談判不受舊店拘束下，擴展版圖的空間變大，力拚三年內在美國展店150～200店，重返榮耀指日可待。

六角無畏疫情逆風展店，挾「Chatime日出茶太」印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家在地領導品牌且超越百店的經濟規模，受惠歐美澳經濟生活逐步恢復正常，澳洲茶太展店規模與同店營收效益顯現，加上集團優化營運管理，今年第三季業績亮眼。

受益營收經濟規模成長，加上集團優化營運管理，六角第三季集團全品牌皆繳出獲利佳績，集團第三季毛利率44％、營益率10％與稅後淨利率9％，較去年同期增加6、8與7個百分點，且三率較上季與去年同期皆成長，繳出三率三升佳績，得前三季每股純益4.47元，賺贏去年全年3.08元。

六角澳洲子公司Chatime Group近幾年深耕澳洲手搖茶飲市場，有別於傳統茶飲的亞裔消費族群，成功建立起八成左右的非亞裔茶太消費族群，今年受惠澳洲邊境管制與隔離逐步鬆綁，展店動能強勁，年底總店數預期上看170家市場規模，且同店營收表現優異，加上FMCG（快銷品）商品打入澳洲Woolworths與Coles超市，挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預計明年店數可望達200家。

六角旗鑑品牌「Chatime日出茶太」品牌已在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場站上當地國際手搖茶飲市場的龍頭地位，受益全球市占率持續提升。第四季持續全球擴張展店，預計年底前將達成全球總店數1,400家目標。杭州瑞里因應中國大陸疫情封城，已進行營運優化管理，目前已將損益點降低，獲利轉盈可期；王座國際部分門店已完成折舊攤提，隨著台灣經濟生活恢復正常，餐飲需求擴張，營運表現在第三季已反轉獲利。