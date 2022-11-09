「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫」，9日由高雄市長陳其邁及橋頭水務公司董事長周黎明，完成簽約，這項總計畫經費大約50億元的BOT再生水廠，預計2025年底完工，2026年1月起開始，每日供應3.0萬噸高品質再生水予台積電使用。

高雄市長陳其邁9日表示，為了成為產業發展的強力後盾，高市府超前佈署開發再生水，在內政部營建署指導及支持下，已推動鳳山及臨海再生水廠，並於2021年起，推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，以確保投資廠商所需的水資源供應無虞。

高市府今年5月與用水人台積電公司，簽署橋頭再生水合作意向書（MOU），即積極推動招商作業，經甄審後，由欣達環工公司取得最優申請人資格，並成立「橋頭水務股份有限公司」，負責興建營運。

橋頭水務公司團隊曾參與國內8座再生水廠規劃、設計、施工及營運，具有豐富執行經驗、優質工作效率與完善經營能力，將確保高雄第三座再生水廠能如期如質完工。

高雄水利局長蔡長展簡報指出，為了滿足企業用水需求，高雄橋頭汙水處理廠擴建，並升級再生水廠，總經費約50億元，9日簽約之後，預定2025年底完工，並從2026年1月開始供水，每日3萬噸，提供給楠梓產業園區的台積電高雄廠使用。