民進黨新北市長候選人林佳龍今(9)日下午在新莊街頭進行車隊掃街，立法委員吳秉叡、新北市議員鍾宏仁以及市議員候選人翁震州、林秉宥也隨行掃街活動；針對近日遭指控涉賄，林佳龍競選辦公室今天下午前往新北地檢署提告，林佳龍強調，計程車廣告是合法行為，若還有惡意抹黑造謠，就會訴諸法律。

林佳龍表示，近期參加車隊掃街都感受到市民的熱情，甚至昨(8)日到中和差不多每2、3個民眾就會有1、2個人打招呼，隨然也要看不同的行政區，但他覺得距離投票日越來越近，大家對於我們的車掃都有非常熱情的反應，甚至從家裡衝出來、打開車窗比出自己的1號，用很多的肢體語言來讚聲。

針對新莊的選情，林佳龍也常有信心，他認為新莊過去是綠營的基地，自己也有非常多來自雲林的同鄉主動幫忙拉票，甚至有次還有位7連任的里長帶著他去跟市長的每個攤位拜票，所以可以感受到新莊這幾年很多外出人在這裡打拚。

他說，我們提出具體都市更新的政見，還有將新莊做為文化副都心所需要的相關配套措施，相信政見再加上很多鄉親的支持，期待在新莊能夠開出好的選票，最重要的是民進黨提名現任市議員鍾宏仁，市議員候選人翁震州、林秉宥等3人都非常的專業，其中翁震州、林秉宥更都是充滿活力的年輕人，希望一加三，市長過關、議員全壘打。

針對近日遭藍營直指計程車廣告事件涉及賄選，林佳龍競辦今天下午選擇提告，林佳龍強調，計程車廣告是合法的商業行為，是一個廣告契約，且都已經有公布了，如果還有惡意抹黑造謠，我們就訴諸法律。