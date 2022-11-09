高雄副市長林欽榮9日下午前往視察。（楊舒婷攝）

前鎮漁港為了因應未來人車潮的變化，設置了智慧攝影機和車輛偵測設備，可以透過設備動態調整號誌。（楊舒婷攝）

為帶動前鎮區漁港觀光，高雄市政府進行「前鎮漁港建設專案計畫」，總共挹注了60億的經費，高雄副市長林欽榮9日下午前往視察核心徒步區與智慧燈桿的部分，目前工程已大致完工，預計11月底會正式完工，林欽榮也要大家拭目以待。

此工程於今年8月17日開工，工程目的在於將街道老舊、崎嶇的前鎮區漁港周遭，進行整頓與美化；道路部分將分為核心區域及一般人行道進行改造，道路上也加設智慧路燈與共感號誌，讓交通可以更加順暢及安全。

養工處說明，前鎮漁港內的核心徒步廣場，未來就是從前鎮漁港門戶進到多功能水產運銷中心的主要大道，同時也串連了漁會大樓以及漁會服務中心，區內總共有220棵喬木及多種樹木，作為綠色景觀，以後民眾和觀光客都可以在此步道做休憩。

養工處補充，漁港中二路原本只有2線道，做道路拓寬後改為4線道，可以紓解交通；漁港東一路也拓寬為4線道，原本人行道上的攤販已做安置；而漁會中心和漁會服務中心目前都還在做工作進行，2棟建築物兩側的停車場也增設了200多個停車位，未來可以讓民眾做使用。

交通局說明，前鎮漁港為了因應未來人車潮的變化，設置了智慧攝影機和車輛偵測設備，可以透過設備動態調整號誌；區內的8個路口共裝置了16個AI攝影機，透過AI攝影機的蒐集，來辨識交通量的狀況，即時算出車潮流量，再傳回中心調整號誌的秒數。

林欽榮表示，前鎮漁港的新風貌還不到年底就已經初步完成，整個步道將會銜接到多功能中心，再給我們20天，就會有全新的漁會大樓與漁服中心，請大家拭目以待。

不過林欽榮提到經費時，高雄市議員林宛蓉也提出問題，表示目前爭取到80億的經費，里長和里長候選人有沒有辦法去坑錢？林宛蓉表示，在選舉當中有很多人都在造謠，地方里長和候選人在此次工程中被指控有坑錢嫌疑，要求林欽榮藉此澄清。

林欽榮澄清，所有的經費都不是市預算，也都不用經過任何法律，這次都是中央的經費，連市長陳其邁跟我都沒辦法碰到這個錢，我們市府24.6億的部分早在2年前就都發包了，我們只是代執行的。