不滿桃園機場將過去「一聯盟一航廈」的分配方式，改成以航線來分配，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐第三航廈，華航企業工會、全國航空業總工會今日召開記者會表示抗議。機場公司則回應表示，航廈分配是以旅客權益及便利性為最優先考量，並兼顧國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展。桃機公司表示將擬定第三航廈費率，適時向航空業者溝通協調。

華航企業工會、全國航空業總工會今日召開記者會表示，第三航廈的使用分配，2018年就訂定原則，依3個國際航空聯盟來分配，相同聯盟的航空公司分配在相同航廈，亦即未來將由華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進駐第三航廈；長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司分配第二航廈；「寰宇一家」航空公司和廉航則分配在第一航廈。並請各航空公司預先籌畫在桃園機場的營運及相關作業。

工會表示，這種方式不但方便旅客轉機，讓轉機作業更有效率，航空公司也節省成本，亦與國際趨勢相符。詎料，兩個月前，桃機公司卻一改先前規劃，並對外發布消息，第三航廈將改以航線來分配，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐。

工會表示，機場公司若真以航線分配第三航廈使用，將使航空公司不同航線會分配在不同航廈，增加旅客轉機不便，旅客可能得在航廈間飛奔去轉機，增加時間成本，也增加走錯航廈錯過班機的機率，行李跨航廈轉接也有困擾。

桃機公司下午回應表示，近年疫情使得航空產業產生巨大改變，疫後的國家政策主軸是促進國籍航空航網發展，因此桃機公司全盤檢討航廈分配。未來將以旅客權益及便利性為最優先考量，並兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展，分配航廈，邀請國籍航空公司研商，並將擬定第三航廈費率，適時妥予向航空業者溝通協調。