現代手機容量越做越大，甚至還有1TB的頂級規格，然而許多人在拍照、錄影時，常常會有使用空間不足的窘境，3C達人Tim哥日前發布最新影片，分享許多節省手機空間的方法，直說：「照著做至少能增加1/3以上的使用空間」。

Tim哥日前在YouTube頻道《3cTim哥生活日常》上傳最新影片，他表示，通常社群軟體如LINE、WeChat、WhatsApp都很占空間，以LINE為例，可以從「設定」，點選「聊天」中的「刪除資料」，即可刪除許多用不到的暫存檔；Tim哥透露，Tim媽的LINE使用高達100GB的手機儲存空間，但後來他靠這招把檔案狂砍，最後只占用手機20GB。

值得注意的是，iPhone用戶能在手機設定裡面找到「一般」，並點選iPhone儲存空間，系統會自動幫你找出哪些APP鮮少使用，幫助清除不必要的項目；倘若手機內存了Word、PPT等檔案，則可透過「壓縮功能」來節省空間，至少省出1至2成的空間。

而現代人喜歡用手機照相記錄生活，常一不小心就會讓儲存容量耗盡，Tim哥提醒，可勾選「最佳化iPhone儲存空間」，如果有額外購買iCloud備份照片，系統會自動辨識照片中最高品質者上傳雲端，手機中僅保留較小檔案的照片；而照片連拍更是浪費空間，建議保留2張即可；另外，一般人錄影不需要4K畫質，可調成1080P就足夠。

最後，Apple TV的用戶可以在「使用行動數據」的項目中，將「高品質」改為「快速下載」，藉此省下容量；而Netflix的用戶也可以在APP中找到「智慧下載」，並選擇「下載下一集」，如此一來，系統就會自動刪除已經看過的集數，才不會浪費儲存空間。