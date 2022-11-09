在滷味或黑白切中，雞胗是必不可少的食材之一，中醫師張宏銘指出，雞胗其實就是雞的胃，又稱作「砂囊」，而砂囊內壁則稱作「雞內金」，是一種中藥材，不但能改善消化不良等腸胃道問題，搭配覆盆子還有助改善男性腎虛、女性更年期後頻尿的問題。

張宏銘在臉書粉專指出，雞內金的中藥歸經為脾、胃、小腸、膀胱經，主要應用在消化系統與泌尿系統疾病的治療與改善；臨床上，由於雞內金有消食化積的作用，所以可以健運脾胃、改善消化不良，以及長輩跟小孩的習慣性肚子脹氣等問題。除此之外，跟覆盆子結合還能幫助治療男性腎虛、遺精、夜尿，和女性更年期後頻尿的狀況。

張宏銘表示，有些書籍記載雞內金也能治療結石，但他認為要視患者的結石大小、具體位置，再配合西醫的檢查，才能採取適當的治療方式，以免結石情況惡化，變得更加嚴重，導致後續治療的困難度提升。

除了雞胗以外，台灣人也非常愛吃其他動物內臟，營養師高敏敏就曾替大家揭曉這些美味食材的「真面目」，像是能養顏美容的雪蛤，竟是蛙科懷卵成熟期的輸卵管，最常見的大腸頭，則是豬的肛門括約肌；豬小肚是豬的膀胱；粉腸是豬的十二指腸；生腸是母豬的輸卵管與子宮；脆腸是豬的內動脈血管；平常吃的海膽則是海膽的生殖腺，也就是精巢或卵巢。