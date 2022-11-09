國際金融協會（IIF）統計顯示，隨著中國股市暴跌，境外投資人10月從中國金融市場撤資88億元（美元，下同，約合新台幣2792.28億元），其中從中國股市資金流出規模達76億元，債市流出規模為12億元，為連續第8個月減持中國債券。報告指出，10月份流出金額遠高於9月的21億元。

IIF的預估證實當地交易所的數據，顯示在岸金融工具在外資眼中變得多麼不受歡迎，原因是動態清零防疫政策和住房危機重創中國經濟，地緣政治擔憂也挫傷金融市場情緒。儘管中國股市從10月的歷史性暴跌中強勁反彈，但截至本月迄今為止，資金仍持續撤離。

IIF 經濟學家福頓（Jonathan Fortun）在新聞稿中表示：「2022年資金外流的轉變值得注意，不僅反映資產管理界的大量討論，也反映地緣政治方面的擔憂以及中國政府的清零政策可能在中期內給中國帶來壓力。」

香港《星島日報》報導，摩根史坦利也預測，中國今年或出現20多年來首次外國證券投資資金外流，規模可能超過1000億元（約合新台幣3兆1730.5億元），將與2020至2021年債券投資者牽頭的2000億資金流入形成鮮明對比。