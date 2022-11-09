多位醫師指出，免疫細胞治療合併傳統化療亦有顯著效果，期盼讓更多癌友把握黃金治療期。（王家瑜攝）

癌症連續40年居國人十大死因第一位，近年來免疫細胞治療成為新趨勢，作法是抽出人體免疫細胞抽，經過培養再重新注射到體內，成為患者的抗癌援軍。相較於傳統治療，免疫細胞治療的副作用較少，近年來被認為是癌症控制的新契機，醫師指出，免疫細胞治療合併傳統化療亦有顯著效果，期盼讓更多癌友把握黃金治療期！

癌症治療權威、陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀回憶，早在55年前，他就在國外聽到免疫治療，當時讓他相當震撼，回台後也積極研究；沒想到經過這麼多年，化療、放療等治療方式逐漸普及，免疫治療卻發展較慢，直到最近20年才進入主流醫學，成為癌症控制的新契機。

醫療品質策進會董事、輔仁大學外科臨床教授林水龍指出，免疫細胞治療不僅可單獨使用，亦可搭配傳統治療合併使用；研究顯示，免疫細胞治療合併傳統化療，相較於單純接受化學治療者，癌症控制率高達近9成，整體存活期也增加4成。

板橋中興醫院總院長劉炳中指出，臨床上許多癌症患者接受常規、標靶或免疫藥物治療，一開始可能控制得不錯，但當藥效過了，或腫瘤細胞產生抗藥性後，往往已經錯過免疫細胞治療的黃金關鍵期：特別是晚期癌症患者，因為癌細胞在體內亂竄，往往需要多重療法並進，若等到常規治療無效再考慮免疫細胞治療，效果恐怕大打折扣。

免疫細胞中的T細胞就像人體內的軍隊，具有消滅癌細胞的功能。台灣社區醫學會理事長、土城長庚醫院教授謝瀛華表示，臨床研究發現，在眾多T細胞當中，以記憶型T細胞壽命最長，可儲存攻打癌細胞的記憶，且能持續活化T細胞，維持較長的效果。世界權威期刊《Lancet》曾在2000年發表，記憶型T細胞治療肝癌患者可降低4成復發風險，有助延長無復發存活期；韓國亦於2019年發表四期臨床治療研究指出，記憶型T細胞治療有助於肝癌患者降低將近7成的五年死亡風險。

目前記憶型T細胞的免疫細胞治療應用已涵蓋16種癌別，在衛福部特管辦法許可下，針對一至三期標準治療無效或第四期實體癌症患者，在臨床醫師評估下，皆可自費接受免疫細胞治療；全台已有5家院所可提供相關治療，另有2家在衛福部最後審核階段。

此外，記憶型T細胞的免疫細胞治療已取得美國食品藥物管理局（FDA）肝癌孤兒藥資格審查，並於今年在台灣獲得臨床研究資格，接軌美國在台對肝癌患者進行收案，目前已有6家院所簽約完成，並有7家院所經衛福部審查通過，進入合約流程，共計將有13家醫院合作收案。