雙11電商大檔期重磅登場！燦坤（2430）除推出「幸福平安會員特典」活動之外，線上購物也趁勝追擊，首次與ASUS聯手推出「燦坤揪團購」，即日起至11月13日在線上購物網站推出燦坤揪團購，以限量登記團購的方式挑戰市場最低價。

本次團購品項與ASUS聯手推出筆記型電腦，燦坤獨家推出優惠限量50台ASUS Vivobook S 14 Flip 筆記型電腦14吋午夜藍，會員促銷價27,900元，團購超殺價21,900元，現省6,000元。團購期間下單就抽泰安觀止三天兩夜雙人住宿券（市價19,050元）、或最高5,000燦坤K幣，團購達指定數量再加碼送Jabra Elite 2真無線藍牙耳機，以及筋膜槍或後背包好禮二選一，還可再享滿額登記送好禮。

現在到燦坤揪團購網頁，按下「登記」即可連結至燦坤客服LINE，能直接並迅速解答消費者的疑難雜症外，更開放「許願清單」，讓會員許願希望能團購的商品，再由燦坤幫忙實現。