台塑新智能公司宣布，自2022年7月5日成立以來，積極布局新能源發展，其中，建置於台塑生醫彰化廠1.2MW/1.3MWh的儲能站日前正式投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務，是全台第一個成功搭配工廠負載與儲能系統的案場，上線以來平均執行率高達100％，為儲能領域創下新里程碑，強化台灣電網韌性。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，透過擴大儲能系統布局，加速推動新能源產業鏈整合，有助擴大台灣再生能源之電網供電能力與穩定性。台塑新智能另規畫將於台化彰化廠區建置100MW/300MWh電網級超大型儲能站，用以參與台電電力交易平台增強型動態調頻輔助服務（E-dReg），持續努力支援台灣再生能源穩定發展。

在能源轉型政策引導之下，台灣再生能源發電占比近年大幅拉高，其中又以太陽光電及風電為主力。再生能源容易受環境因素導致發電量不穩定，具有快速反應及緩衝功能的儲能系統，可利用及時輸出或輸入能量來維持電網頻率穩定性。

王瑞瑜指出，台塑新智能於彰化台塑生醫觀光工廠設立1.2MW/1.3MWh儲能系統，已在10月20日正式上線，每秒平均執行率高達100％。此套儲能系統運轉時，必須同時考慮工廠負載及台電電網頻率，在調控上具有強大的挑戰性，台塑新智能透過技術研發優勢，精準處理計算兩套變動因素，可同時因應電網頻率及工廠負載變動，瞬間以1.2MW滿載功率輸出，協助穩定台電電網。

台塑新智能完全使用自主生產的電池系統，並經過UN38.3、UL1973、IEC62619、IEC60730、S-JET及UL JAPAN的JISC-8715-2等國際指標性認證，關鍵能源管理系統也完全由自行開發，厚植儲能產業實力。