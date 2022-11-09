看好大彰化地區的火鍋市場商機，連鎖火烤霸主-築間餐飲集團，目前旗下的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」雙品牌，在彰化地區已有8家門店，其中「築間幸褔鍋物」再展彰化四維店，11月11日正式加入彰化火鍋市場搶客！

築間餐飲集團指出，剛過立冬，進入吃鍋旺季，「築間幸福鍋物」在彰化市區擁有彰新店及華山店2家新店；其中，華山店業績表現亮眼，單是10月份，營業額就高達350萬元，顯見彰化人愛吃鍋的熱度！

築間進一步表示，彰化四維店緊鄰中央路與中山路等交通幹道，周邊餐飲聚落成熟，短短50公尺就有3家連鎖火鍋餐廳，築間幸福鍋物主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐400＋10％元起，並連續營業17小時不間斷，與彰化的宵夜市場做出區隔。

築間幸褔鍋物彰化四維店開幕期間，推出免費贈肉活動，即日起至11/18於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，再加碼開幕前三天（11/11～11/13）推出消費滿1,111元抽免費「澳洲M9＋和牛板腱鍋」活動，價值880元，邀請彰化火鍋控開吃！

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，繼10月份於新北市連開2家門店後，下一波展店焦點在中部地區，除了彰化四維店外，台中地區還有6家門店正在籌備中，包括宜蘭、桃園、竹北、台南、高雄也搶在年底前要拓點。

在全台大舉展店的同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，2023年全面起薪調漲32,000元起，儲備店主管上看51,000元，而內部也進行公司組織調整，以符合興櫃之要求，目標瞄準資本市場邁進！