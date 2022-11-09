上洋（6728）9日舉行線上法說會，執行長吳國華表示，代理三菱重工空調過去以家用為主，透過逐步發展商用市場，以降低成季節淡旺季的差異，近來在建案、便利超商及連鎖賣場都有不小突破；商用洗衣事業在海外，除了既有的泰國市場外，看好馬、菲、越等東南亞國家，未來會持續投入。

吳國華表示，近年全台空調每年都有維持100多萬台銷售量，顯示空調是剛性需求，尤其近年商用、家用換購以及節能減碳需求提高，市場需求不會減少，提高市占率的重點並不是在於價格競爭，而是提升服務和消費者信賴感。

上洋不僅近年各月營收普遍較前一年度成長，尤其近年代理三菱重工空調，市場指名度提高，經銷商也提前在一、二季拉貨，今年4月營收創下3.47億元歷史單月新高。

吳國華表示，未來透過擴展三菱重工商用空調市場，來淡化空調淡旺季衝擊，拓展三菱重工冰水機一年來，市場反應不錯，有些辦公大樓延遲設計、交貨，明年展望樂觀，也會持續擴展如百貨公司、商辦等客戶。

上洋雖在國內商用洗衣市場市占維持第一，近來在商用洗衣服務上也新增了東吳大學、北科大等新校園客戶，不過商用洗衣市場競爭日趨激烈，除了推動轉型計劃，在服務內容及價格調整外，未來也會朝向海外投資，商用洗衣系統與遠端監控、電子支付等科技相互結合，包括越、馬、菲等國都是評估投入的海外市場。

上洋前三季營收為19.17億、年增34.8％，毛利率為38.8％，前三季每股純益 11.28元，為連續第二年賺逾一個股本。