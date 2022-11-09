嘉義市果菜市場質譜儀設備農藥檢驗室。（廖素慧攝）

嘉義市果菜市場農藥檢驗室質譜儀檢驗設備。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠（中）參觀全新質譜儀農藥設備的農藥檢驗室。（廖素慧攝）

嘉義市果菜市場建置全新質譜儀設備的農藥檢驗室，能快篩殺蟲劑及殺菌劑殘毒，精準檢驗201種農藥類型、濃度，是雲嘉南地區第1間質譜儀農藥檢驗室，9日揭牌啟用，市長黃敏惠表示，為消費者食安嚴格把關，絕對值得投資。

嘉市果菜市場長期使用生化快篩技術檢驗農藥殘留毒物，為加強對殺蟲及殺菌農藥殘留毒物的檢驗，採取「質譜儀農藥檢驗設備更新計畫」，總費用1315萬2000元，由果菜市場負擔一半，657萬6000元，農委會農糧署補助一半。

農委會藥物毒物試驗所長張瑞璋說，農藥使用愈來愈複雜，生化快篩已無法全面檢出藥物，質譜儀檢驗技術可以彌補缺口，能精準測出藥物類型、濃度，15分鐘內完成檢測，價格只有傳統檢測法的6分之1，效率高、更省錢。

黃敏惠表示，未來透過最新、最精密的質譜儀檢驗技術，能夠檢驗出的農藥殘留毒多達201種，果菜市場為消費者做更嚴謹的食安把關，絕對是值得的投資。

嘉市果菜市場公司總經理謝宗桓說，農產品檢驗室的成立，提升果菜市場公司的服務層次及永續發展基礎，落實政府推動食品安全5環「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」及「全民監督食安」的目標。

謝宗桓還說，產品檢驗室除了抽驗果菜市場的農產品農藥殘留量之外，也對一般消費戶、學校營養午餐、團膳採購單位、超級市場、量販店，提供付費的檢驗服務。

嘉市果菜市場公司表示，目前生化技術檢驗及質譜儀檢驗雙軌並進，隨機抽驗進場的農產品，預計明年檢驗600件，逐年提升檢驗量能。