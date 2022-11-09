澎湃新聞報導，「當前中國已經成為全球最大的數位消費大國，也是最大的製造業大國，面臨著新科技革命和產業變革的重大機遇。」阿里巴巴集團董事局主席、執行長張勇9日在2022年世界互聯網大會烏鎮峰會上說道。

在當日下午的互聯網企業家論壇上，張勇表示，更先進的技術是為了承擔更大的責任，阿里巴巴將堅定加強核心技術投入，推動技術創新，不斷助力產業變革，為構建現代化的創新體系和產業體系貢獻力量。中共二十大報告提出，必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開闢發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。

對此，張勇在會上分享阿里巴巴在實踐當中的體會，他提到，數位經濟時代下，創新生態更有活力，日益成為產業競爭的焦點。數位時代的競爭已經不再是單個企業之間的競爭，而是生態與生態之間的競爭。

張勇進一步解釋，在移動時代，ARM和安卓體系快速崛起，形成了廣為人知的生態。企業如何圍繞應用場景，打造開發者軟體、硬體應用等多主體高效協同的技術生態，是競爭建立核心優勢的關鍵。數位科技的生態創新是全球產業競爭的制高點，也是中國走向世界技術創新之巔的必要路徑。

「如何能夠培養一個活力繁榮的創新生態，離不開大家的努力，也離不開政府的支持和創新的政策環境，更離不開優秀人才的不斷加入。」張勇說道。

在上午的全體會議上，張勇還強調，阿里的成長受益於時代機遇和中國大市場，「阿里巴巴會始終紮根實體經濟，積極參與網路空間命運共同體的建設，利用好數位技術幫助中小企業，推動產業變革加速到來。」