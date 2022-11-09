年底九合選舉進入倒數，民進黨前祕書長洪耀福今分析，上週辯論結束，台北市三個候選人選戰策略來看，民進黨的陳時中往中間選民靠攏、國民黨的蔣萬安完全「趙少康化」，往深藍方向靠，民眾黨黃珊珊由貴婦變怨婦。

洪耀福受訪指出，觀察選舉是在觀察候選人做什麼跟講什麼，這是不會騙人，蔣萬安辯論後，慢慢走向深藍化，作法及講話態勢面目可憎、趙少康化，往深藍化移動，「講萬安從乖小孩，現在是被趙少康帶壞的小孩」，往深藍化路線在走。

至於黃珊珊，洪耀福說，黃開始是對市政嫻熟、優雅貴婦形象，但被高虹安這一趴搞得不知所措，「貴婦變怨婦」，到處酸人家，以前的貴婦形象沒有了，高虹安事件嚴重傷害到柯文哲的年輕選票及中間選民，的確超出很多人想像，挑戰道德底線，黃珊珊開始不知所措，開始酸民化。

說到陳時中，他說，辯論後，陳開始往中間移動，最後這一個月，對鞏固傳統民進黨的選民有信心，蔣萬安深藍化、黃珊珊不知所措，這是高虹安事件影響三個人策略上的觀察。

至於高端，他認為這是科學議題，不是政治立場問題；他說，過去國產疫苗有三家申請，最後誰通過，都是科學問題，對陳時中來說，當然要強烈捍衛。