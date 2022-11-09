薰衣草森林旗下品牌「好好good days」傳遞美好＆共好的生活態度與共好哲學，透過開放式平台，辦藝術策展，並兼具食堂、閱讀、活動體驗的空間。（馮惠宜攝）

薰衣草森林旗下品牌「好好good days」傳遞美好＆共好的生活態度與共好哲學，透過開放式平台，辦藝術策展，並兼具食堂、閱讀、活動體驗的空間。（馮惠宜攝）

時光飛逝，2001年在台中新社發跡的薰衣草森林9日歡度21生日，品牌創辦人林庭妃與董事長王村煌切蛋糕慶生，更宣布「森旅人」會員計畫，加入數位會員，有機會獲生日限定版NFT及香草舒緩禮盒，募集滿10萬人還要抽出一名幸運旅人贈送「緩慢北海道villa獨棟住宿」一晚。

2001年在台中新社兩個女生打造的薰衣草森林，走過21個年頭，品牌從新社出發，如今整個集團已發展出五業態、七個品牌，含括民宿、餐飲及文創商品，據點分佈在台東、花蓮、新竹、苗栗，甚至在北海道也有緩慢北海道villa。

而為與新世代接軌，薰衣草森林半年前更推出「森旅人」整合旗下所有品牌廣募數位會員，如今已有6萬名會員，並朝10萬會員目標邁進，值生日慶，為了感謝會員支持，近期將抽出20名贈送生日限定版NFT及香草舒緩禮盒，更將在募集滿10萬人時，抽出「緩慢北海道villa獨棟住宿」一晚的超狂生日禮。

董事長王村煌說，為傳遞幸福的體驗，森旅人每位會員在生日當月都可以收到旗下品牌、共七份買一送一的生日禮，除了希望會員在屬於自己的月份感到富足之外，也能藉這個機會為自己規劃一趟有意義的旅行。

且薰衣草森林也結合了森旅人會員制度推出具實體賦能的「森幸福NFT」，近期也將森幸福NFT隨機空投給20位會員，該NFT限定版持有者不但可以終生免費入園薰衣草森林及心之芳庭，還會加碼贈送價值1179元「香草四季舒緩禮盒」一盒。