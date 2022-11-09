選戰進入倒數階段，金門坊間卻傳出「一條龍」套票(縣長＋議員＋鄉鎮長＋鄉鎮代表)、金額高達15000元價碼的賄選手法。為還給金門乾淨的選風，將「不賄選、不會選」的惡習趕出金門，今(9)日下午楊鎮浯競選總部特別召開記者會，宣布加碼50萬元獎金抓賄選，期許鄉親們踴躍檢舉。

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，為端正選舉歪風，楊辦願意加碼50萬元抓賄獎金，只要鄉親提供縣長層級相關賄選情資，經檢方調查屬實並起訴者，即可獲得該筆獎金；而舉證按鈴申告散播有關楊鎮浯之不實言論者，也可獲得10萬元獎金，避免惡意栽贓、「殺人喊救命」的戲碼再度上演，同時影響到金門縣長選舉的結果。

石兆瑉指出，年底金門「五合一」選舉，坊間已傳出議員5000元、鄉鎮代表3000元、再加上鄉鎮長2000元，總共1萬元的「一條龍」套票組合，如今還有縣長候選人再加碼5000元的訊息，如此高價的行情令人咋舌！近日競選總部也接獲不少支持楊鎮浯的鄉親來電表示，有縣長候選人已結合議員、代表、鄉鎮長等候選人使出這招「殺手鐧」，擔心因此影響縣長選情，因此祭出高額獎金請大家一起來抓賄選。

楊陣營強調，楊鎮浯的誠信、清廉與操守值得鄉親肯定，不像有些候選人曾經收賄被關，厚著臉皮出來競選總是祈求鄉親再次原諒。這種有前科的候選人不賄選就不會選，私下結合「志同道合」的其他各級候選人「綁」在一起買票，所以期望透過加碼獎金活動，呼籲選民要看清某候選人的真面目，同時鼓勵鄉親勇於檢舉不法情事之餘，也期勉檢調單位加強查察，讓金門能早日洗刷「賄選島」的污名。

對此，金門地檢署表示，目前已檢舉的選舉賄選案已有多件，其中牽涉縣長候選人層級疑似賄選案件有7件、議員18件、鄉鎮長2件，檢調也會持續加強查賄，還給金門乾淨的選風。