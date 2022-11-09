中藥藝術生活節今年邀請雞屎藤舞蹈劇團進行常民風大眾舞蹈表演。（文化部／李俊淇台南傳真）

第4屆台南中藥藝術生活節將於本月12、13日在新光三越禾藝道舉行，此活動是由台南市第一家轉型藥膳餐廳成功的博仁堂中藥舖所發起，今年特別集結20餘家特色攤位，以市集、展覽、講座等方式，讓民眾可以將中藥材運用在日常生活，另也安排賣藥團及少林洪拳特技演出，重現早年廟口賣藥的街頭風華。

活動發起人周建文表示，賣藥團歷史可回朔到日治初期，當時醫療觀念不發達，有些藥商請來跑江湖打拳賣藝走唱的團體深入村莊，表演耳熟能詳的戲曲或武術，甚至用胸口碎大石、吞劍耍刀等花招吸引人潮，推銷家務、農事常用的中成藥。賣藥團表演日漸成為民間早期重要娛樂活動，但1970年代藥物藥商管理法施行後賣藥團逐漸消失。

周建文表示，所以今年特別邀請雞屎藤舞蹈劇場、劍虹武館表演賣藥團和少林洪拳來表演，重現民國50年代廟口賣藥的街頭風華，也希望藉由此次表演重現這段民俗記憶也保存文化資產。

文化局表示，除了延續「藥膳辦桌」的活動，今年邀請七股伙湠，將中藥與法式料理進行結合，展現多元文化的融合。市集部分，集結特色參展廠商，如得記中藥行阿添師測字、五顯宮華陀先師藥籤、吳萬春香行製香工法，還有各種與中藥相關的攤位，讓民眾體驗漢方在生活應用的樂趣。

另外，台南社區大學城市走畫會也將在現場展示4年來走畫8家府城漢藥店的數十幅作品，紀錄這片獨特又快速消逝中的人文風景。現場還有手作課程及講座，有手做香包、中藥趣味闖關、藥草裡的第二次抓周、中藥房的藥膳教室以及我的蔘活日常。好玩又好學，歡迎民眾報名參加。