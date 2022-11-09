中信兄弟前4次在「台灣大賽」與樂天桃猿交手都成為落敗的一方，陳子豪是目前陣中唯一4次「亞軍」都有參與的野手，他笑著說：「我自己知道啊！輸得那麼慘，印象很深刻，對無安打那場印象最深刻，我也有打、打得很爛。」

2014、15、17、19年象猿兩軍在總冠軍碰頭，最後都由桃猿笑到最後，今年兄弟連贏3場，取得3勝0敗的「聽牌」優勢，距離首度從桃猿手中奪冠、二連霸、隊史第9冠只剩最後一步。

回想前4次與桃猿交手，陳子豪印象深刻，「他們很有攻擊性，洋投、每位選手都很厲害，雖然我們也很有競爭力，但就是沒把握好。」

歷經「7年6亞」、總是與冠軍擦身，也讓陳子豪心裡浮現一些負面想法，「每一年輸了後，隔年有時候會有『我們會贏嗎』的這種想法，但現在我們是衛冕者，會比較有信心，但有時候還是會想到經歷過某些事情，還是戰戰兢兢打完再說。」

去年第4戰陳子豪在第7局從統一獅劉軒荅手中敲出致勝3分炮，今年在系列賽也是有開轟紀錄，陳子豪說：「前面自己安打也不多，只是盡量攻擊，那支全壘打就是想法單純一點、能攻擊就近量攻擊，給自己信心多一點。」

陳子豪透露，相較於今年，去年第4戰賽前更緊張，「但現在我們是衛冕軍，經過前幾年亞後，現在壓力也沒那麼大，自己也不會太在意棒次，不管打第幾棒都是做一樣的事，教練相信球員排他第4棒，選手就是要很有自信。」